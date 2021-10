MediaTek Dimensity 2000 : le SoC profitera des dernières architectures CPU et GPU

MediaTek pourrait bientôt officialiser un nouveau SoC Dimensity 2000 gravé en 4 nm avec les nouveaux coeurs ARMv9 et la plus récente architecture GPU de ARM.

Le concepteur de SoC MediaTek est longtemps resté sur les créneaux d'entrée et de milieu de gamme, ce qui lui a permis de s'ancrer sur le marché. A la faveur de l'émergence de la 5G, il a amorcé une montée en gamme grâce à ses gammes Dimensity, ce qui lui a permis d'engranger des parts de marché, au point de dépasser le géant américain Qualcomm.

Après les Dimensity 1200, que l'on peut retrouver dans certains smartphones comme le OnePlus Nord 2, c'est une nouvelle famille qui se prépare avec le SoC Dimensity 2000.

Celui-ci pourrait être l'un des premiers du marché à profiter d'une gravure en 4 nm chez TSMC et à exploiter les nouveaux coeurs ARMv9 dévoilés au printemps dernier.

Le leaker chinois Digital Chat Station évoque de nouveau la configuration possible du SoC Dimensity 2000 qui se composerait pour la partie CPU de :

1 coeur ARM Cortex-X2 à 3 GHz

3 coeurs ARM Cortex-A710

4 coeurs ARM Cortex-A510

Outre le coeur (sur)puissant X2 capable d'atteindre 3 GHz, le grand intérêt de la plate-forme portera sur l'utilisation des coeurs économiques A510 en remplacement des vieillissants mais toujours actuels A55.

Pour la partie graphique, MediaTek devrait utiliser la nouvelle solution de référence ARM Mali-G710 qui promet 20% de performances en plus par rapport au ARM Mali-G78.

Le SoC de MediaTek profiterait donc des dernières avancées du moment en matière de CPU et de GPU, tout en proposant toujours une compatibilité 5G dont il reste à voir si elle proposera la 5G mmWave (bandes millimétriques) en plus de la 5G sub-6 GHz.

Le concurrent Qualcomm pourrait donc subir une plus forte pression sur ses territoires de prédilection, à savoir le grand milieu de gamme, le haut de gamme et même le premium avec l'arrivée de cette nouvelle puce mobile, d'autant plus que MediaTek pourrait de nouveau jouer la carte de la personnalisation légère du SoC selon les besoins des fabricants pour constituer une solution semi-custom.