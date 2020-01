Fibre optique : la SNCF veut proposer des offres aux opérateurs du marché professionnel

Le marché de gros professionnel pourrait bouger cette année du côté de la fibre optique avec une arrivée au second semestre...de la SNCF. D'après le journal Les Echos, le groupe ferroviaire prépare en secret une offre visant à proposer de la fibre aux petits opérateurs télécom tournés vers le marché d'entreprise.

Il s'appuiera sur les 20 000 km de fibre optique reliant plusieurs milliers de gares, à l'origine pour les besoins de l'entreprise mais qui peut être loué à des opérateurs ne disposant pas de moyens pour construire leur propre réseau.

Le journal économique indique que cette location imposait tout de même aux opérateurs d'installer leurs équipements en bout de fibre. Avec la nouvelle offre en préparation, c'est une fibre optique prête à l'emploi qui sera proposée.

Si la SNCF ne compte pas bousculer trop fortement un marché largement dominé par Orange et SFR et met en avant une participation à l'aménagement du territoire, ce sont les opportunités de l'installation de fibre aux PME et TPE, pas toujours bien prises en compte dans le projet de couverture nationale, qui sont recherchées ici et pourraient grincer des dents les opérateurs.

Autre motif d'énervement pour ces derniers, le projet de la SNCF passera par des aides d'Etat, ce qui nécessitera une prise de position politique et le risque de voir les acteurs en place critiquer cette arrivée forcée.

Le journal Les Echos fait le rapprochement entre l'émergence de cette offre de la SNCF (qui est encore au stade du projet) et les difficultés de Kosc, l'opérateur de gros voulu par le gouvernement pour assurer le jeu de la concurrence dans un marché télécom d'entreprise écrasé par le duopole Orange / SFR.

Si Kosc ne survit pas à ses difficultés financières ces prochains trimestres, la SNCF pourrait trouver très vite un vivier de clients...