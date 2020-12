La SNCF fait circuler un premier train semi-autonome sur le réseau ferré national

Après le train piloté à distance testé l'an dernier, c'est un nouveau volet du projet Train Autonome de la SNCF qui a été expérimenté fin octobre 2020 avec le premier essai d'une locomotive aux fonctions d'accélération et de freinage à 100% automatisées et dans des conditions d'exploitation réelles.

Le test de la locomotive en autonomie partielle a été mené sur le réseau ferré national entre Longwy et Longuyon, avec signalisation européenne ERTMS sur la ligne et sous la supervision d'un conducteur.

Elle démontre la validité du design et des choix techniques réalisés depuis la mise en place des travaux du consortium soutenant le projet Train Autonome en 2018. La prochaine étape, fin 2021, sera de reproduire ce même test sur une ligne équipée de signalisation latérale (pré-EMTS et largement déployée sur les lignes hors grande vitesse) sans modification de l'infrastructure, de manière à valider la capacité de la SCNF à déployer ce type de technologie dans tous les contextes d'utilisation.

Tout en poursuivant les travaux techniques, la SNCF compte sur ces fonctions d'automatisation pour mieux harmoniser la circulation des trains, avec des gains de temps et une capacité à transporter plus de personnes et de fret à la clé, mais aussi une moindre consommation d'énergie et une plus grande attractivité du "report de la route vers le rail".

D'autres secteurs des transports, comme l'aviation mais aussi la navigation (fret, surveillance des côtes...), étudient la possibilité de disposer de systèmes semi-autonomes à autonomes pour gagner en efficacité.