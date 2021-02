Soldes d'hiver 2021 : iPhone 11 Pro, Kindle Paperwhite, Fire TV Stick, Dyson V11 ...

Le bon plan du jour concerne l'iPhone 11 Pro qui propose un affichage OLED de 5,8 pouces qui permet une définition de 2436 pixels x 1125 pixels. Cet iPhone exploite un SoC A13 Bionic avec 4 Go de RAM et un espace de stockage interne allant de 64 Go à 256 Go non extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, on retrouve un triple capteur photo à l'arrière avec des modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 12 mégapixels également. Enfin, ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Ion de 3046 mAh et est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

En ce moment Rakuten propose l'iPhone 11 Pro 64 Go à 739 € seulement au lieu de 1159 € !



