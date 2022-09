La nouvelle PlayStation 5 démontée : qu'est ce qui change?

Sony continue d'optimiser la fabrication de sa PlayStation 5 et à défaut de pouvoir produire ses APU au rythme convenu, ce sont divers éléments qui profitent d'optimisations au coeur de la machine.

De nouvelles références de consoles PlayStation 5 sont arrivées sur le marché australien depuis quelques semaines sous les numéros de série CFI-1200A et CFI-1200B. La première correspond à la nouvelle version de la console de jeux avec lecteur Blu-Ray et la seconde pour la version digitale.

Ce n'est pas la première fois que Sony révise sa copie : une première mise à jour de la console avait permis de lui faire gagner du poids, et c'est visiblement encore le cas avec ces nouvelles machines qui passent de 4,5 et 3,9 Kg à seulement 3,9 et 3,4 Kg.



Pas de quoi bousculer les gamers, la console de salon reste la même et ses performances identiques. L'upgrade ne favorisera pas une amélioration des graphismes et pas de changement non plus du côté des manettes présentes dans le pack, les changements ne seront pas vraiment perceptibles.

La nouvelle PS5 déjà démontée





Cette fois on peut constater dans une vidéo de démontage que Sony a procédé a bien plus de changements. Austin Evans montre ainsi que la carte mère de la console a été totalement repensée et se veut bien plus compacte.

Le dissipateur thermique a également beaucoup changé pour se montrer plus compact, et c'est là que Sony économise le plus sur le poids de sa machine. Un nouveau caloduc vient ainsi déporter la chaleur de l'autre côté du bloc de dissipation.

Au passage, Sony a également renforcé le boitier SSD de cette PS5 CFI-1200 pour mieux le protéger. La plasturgie a également été révisée avec des coques renforcées.

En condition d'usage, les premiers tests montrent que la dernière version affiche une consommation énergétique plus efficace que les précédents modèles. Sur le jeu Astro's Playroom, la consommation est de seulement 201 watts sur cette nouvelle version, alors qu'elle est de 218 watts sur la toute première version.

Nombre de composants ont été changés, comme la batterie CMOS qui est d'ailleurs protégée par un dissipateur thermique

Pourquoi autant de changements ?





On peut ainsi se demander au final pourquoi Sony a procédé à tous ces changements... Dans un premier temps, il s'agit surtout d'optimiser les chaines de production avec des pièces plus simples à fabriquer.

Sony a également fait face à une forte pénurie de composants, ce qui a contraint à trouver de nouveaux circuits d'approvisionnement et à devoir s'adapter à des composants différents.

Les modifications ont été réalisées dans une logique d'économie, ce qui tranche avec la récente hausse de prix de la PS5 imposée aux joueurs (alors que Microsoft ne bouge pas ses prix)

Enfin, Sony pourrait également préparer le terrain pour l'arrivée d'une éventuelle PS5 "Slim" plus compacte. La PS5 est toujours critiquée pour son encombrement hors normes, du jamais vu pour une console de jeu-vidéo.