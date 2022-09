Sony : vers une nouvelle PS5 modulable ?

Sony a déjà révisé deux fois sa PlayStation 5 afin de réaliser non seulement des économies en temps et couts de production, mais également pour améliorer certains aspects comme le renforcement du châssis ou du système de ventilation de sa console de salon.

Mais en coulisses, une autre PS5 bien différente serait également en développement avec une particularité assez originale.

Une évolution logique plus qu'une nouvelle machine

Sony préparerait une nouvelle PS5 qui, à défaut de se présenter comme un modèle "Slim" déjà proposé sur PS3 et PS4, serait plutôt une console modulaire qui permettrait à la marque de ne plus avoir deux chaines de production et d'assemblage séparés pour sa machine.

L'originalité de la console serait d'avoir un lecteur Blu-Ray amovible et l'idée a beaucoup de sens...

Car depuis la génération précédente de consoles, on voit arriver sur le marché des machines dénuées de tout lecteur de disque. L'idée est d'économiser sur un lecteur de disques auprès des joueurs qui se tournent de toute façon vers le dématérialisé et les services par abonnement.

Le dématérialisé prend l'ascendant sur le physique...

Sony souhaite mettre en avant son PlayStation Plus et ses services dématérialisés, mais la marque a également appris dans la douleur qu'il était compliqué de sortir deux machines différentes dans un contexte de pénurie de composants.

Cette nouvelle machine serait prévue pour septembre 2023, soit dans un an tout pile. Sony ne produirait ainsi plus que des PS5 Digital Edition sur sa chaine de production, ce qui permettrait d'optimiser cette dernière. Le lecteur Blu-Ray serait quant à lui proposé en bundle ou en option.

L'autre avantage de cette solution serait de pouvoir vendre des lecteurs de disques aux joueurs dont le lecteur présent dans la console est défaillant, voire HS.