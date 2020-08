Sony au plus haut en Bourse depuis 2001 dans la perspective du lancement de la Playstation 5

Les préparatifs du lancement de la console de jeu de nouvelle génération Playstation 5, alimentés par d'innombrables rumeurs, créent un buzz positif autour de la marque Sony qui ont fait progressivement grimper son cours en Bourse.

Ce dernier, vers 8540 yens (68,10 €) atteint désormais des valeurs qui n'avaient plus été rencontrées depuis 2001 du fait des attentes autour de la future console dont la puissance et les qualités promettent un nouveau bond dans la qualité ludique avec l'emploi de technologies avancées pour assurer de la puissance mais aussi des temps de chargements très réduits.

A cela s'ajoute la rumeur de commandes de production revues à la hausse sur la fin de l'année, entre espoir d'en faire un succès et opportunisme envers d'éventuelles nouvelles phases d'un reconfinement propice au secteur du jeu vidéo et l'espoir que le cours en Bourse ne soit qu'au début d'une phase de progression soutenue qui pourrait lui faire gagner entre 10 et 20% de valeur en plus.

Sony bien placé pour réussir l'entrée en piste de la PS5

L'effet confinement du printemps s'est ressenti positivement dans les résultats du groupe avec la vente de 91 millions de jeux, en hausse de 82% sur un an et malgré un contexte de baisse des ventes de consoles dans l'attente des matériels de nouvelle génération.

Sans surprise, les ventes dématérialisées de jeux ont largement pris le dessus avec un volume record de 74 millions de titres. Sony a aussi profité de forts recrutements pour son service PlayStation Plus, lui permettant de revendique 44,9 millions d'abonnés au deuxième trimestre.

Tout ceci prépare un beau contexte pour le lancement de la console PlayStation 5 prévu pour les fêtes de fin d'année et malgré l'arrivée simultanée de la Xbox Series X de Microsoft.

La nouvelle console pourrait contribuer à de solides résultats pour Sony sur les deux ou trois années à venir, estiment les analystes interrogés par CNBC, avec un volume de 15 à 20 millions de PS5 écoulées durant sa première année de commercialisation.

De quoi compenser d'autres secteurs d'activité, comme celui des smartphones Xperia qui continue de dégringoler malgré les lancements de nouveaux produits. Certains observateurs estiment que les smartphones Sony pourraient cependant reprendre des parts de marché l'an prochain.