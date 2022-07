Sony : la dynamique PlayStation s'essouffle

C'est l'heure des bilans financiers du deuxième trimestre pour les grands groupes et, chez Sony, la branche d'activité gaming accuse le coup d'un ralentissement global du marché.

Si les années 2020 et 2021 ont été particulièrement favorables pour les ventes de consoles comme de jeux avec les périodes de confinement, malgré les tensions liées aux problèmes de production et de disponibilité des composants, l'effet s'épuise désormais avec des conséquences sur les ventes.

Sony annonce ainsi avoir écoulé 2,4 millions de consoles PlayStation 5, contre 2,3 millions à la même période l'an passé, tandis que les ventes de jeux PS (dont près de 80% en version numérique) ont fortement reculé de 28%.

Les objectifs de vente de la PS5 toujours d'actualité

Moins de gros titres porteurs, moins de temps passé à jouer...les causes sont connues mais imposent de revoir les prévisions de résultats financiers à la baisse pour l'activité ludique.

Avec un troisième trimestre qui s'annonce encore à la baisse et la digestion du studio Bungie (Halo, Destiny...) acquis récemment, le bénéfice annuel de la division devrait reculer de 16%, indique Reuters.

Les joueurs sont un peu moins présents sur le PlayStation Network mais la situation n'est pas meilleure pour les consoles Xbox de Microsoft, confirmant un recul général du marché.

Sony espère toujours écouler 18 millions de consoles PS5 cette année, estimant que la demande est toujours là et que l'amélioration de la disponibilité de la console permettra d'atteindre l'objectif, à la faveur de la réduction des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

Cela demandera toutefois de parvenir à livrer 5 millions de consoles PS5 sur le trimestre en cours mais aussi sur le suivant, ce qui ne sera pas une mince affaire, même avec les fêtes de fin d'année.

Le lancement de plusieurs jeux comme God of War Ragnarök ou The Last of US Part 1 pourrait aider de leur côté à faire remonter les ventes de jeux PlayStation, note le site The Verge.