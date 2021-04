PS5 : les stocks de la console améliorés en fin d'année ?

Alors que sa commercialisation est intervenue en fin d'année 2020, la console Playstation 5 reste toujours aussi difficile à obtenir. Les stocks sont rares et disparaissent souvent en quelques minutes, alimentant par ailleurs une forte spéculation.

Avec la pénurie généralisée de composants qui touche l'industrie des semi-conducteurs et la crise sanitaire qui complique la logistique, pas facile d'améliorer la situation, au moins à court terme. Malgré tout, le PDG de Sony, Jim Ryan, s'est voulu rassurant dans un entretien au média japonais Nikkei.

Il assure en effet faire pression sur les fournisseurs pour obtenir plus de composants pour améliorer les stocks de PS5, avec un effet qui devrait se faire sentir d'ici la fin de l'année.

Cela concernerait notamment AMD, fournisseur des processeurs et GPU des consoles de nouvelle génération, mais qui bataille déjà pour produire en quantité suffisante ses processeurs Ryzen et ses GPU Radeon RX 6000, et mettrait en retrait les productions des puces pour les consoles.

Les blocages de l'industrie des semiconducteurs étant généralisés jusqu'à la fourniture des équipements de production qui prend du retard, il restera toutefois difficile de faire bouger sensiblement la situation avant plusieurs mois, même avec des incitations.