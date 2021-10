Les écouteurs SONY WF-C500 : du bon son à prix mini avec les meilleures promos du jour

Aujourd'hui, on met en avant les écouteurs SONY WF-C500 qui sont actuellement en promotion sur Amazon.

Les écouteurs sont de type intra-auriculaire assez discret, ils s'adaptent parfaitement aux oreilles pour un confort optimal. Grâce à un traitement numérique du son, ce dernier est bien restitué pour une expérience d'écoute authentique, de plus, vous pouvez utiliser l'égalisateur via l'application Sony Headphones Connect.

Les SONY WF-C500 profitent d'une connexion Bluetooth stable et fiable. On peut profiter d'une grande autonomie avec 10 heures d'utilisation auquel on ajoute les 10 heures de batterie via le boitier. Pour finir, ils possèdent la certification IPX4 qui permet de les protéger des éclaboussures ou de la sueur.

Les écouteurs SONY WF-C500 sont au prix réduit de 69 € au lieu de 100 € chez Amazon.



Voici notre sélection du jour avec les meilleurs bons plans :

PC portable

Écran PC

Accessoire PC

Clavier

Razer Ornata V2 à 80 € au lieu de 110 € (Amazon)





Batterie externe

TV

Aspirateur



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les trois offres du jour qui dépotent avec un drone Parrot, un PC portable Alienware et un écran incurvé VIEWSONIC ou encore la caméra d'action Insta 360 One X2 à petit prix accompagnée d'une liste de bons plans.