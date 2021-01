Sony Xperia Compact : un petit smartphone sous l'influence de l'iPhone 12 Mini ?

Tandis que les diagonales d'écran ne cessent d'augmenter, certains fabricants ont tenté de proposer des versions Mini compactes de leurs smartphones de référence. La tendance n'a jamais décollé, entre demande moins forte qu'espérée et caractéristiques manquant parfois de punch par rapport aux modèles originaux.

Le fabricant tente de la faire revivre avec l'iPhone 12 Mini qui mise sur des caractéristiques similaires à celles de l'iPhone 12 standard mais les données sur les premiers mois de vente semblent être décevantes.

L'initiative n'est sans doute pas passée inaperçue chez les concurrents et l'on pourrait voir émerger d'autres modèles Mini ces prochains trimestres. Déjà, le leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) signale l'existence d'un Sony Xperia Compact venant renouveler le genre.

Epais de 8,9 mm et doté d'un affichage 5,5 pouces, il est un peu plus imposant que l'iPhone 12 Mini (7,4 mm d'épaisseur et écran 5,4 pouces) et propose un affichage plan avec bandes noires à chaque extrêmité et capteur photo avant de 8 megapixels pour une fois intégré dans une mini encoche en goutte d'eau.

Conservant le style très rectangulaire des modèles, le Sony Xperia Compact propose au dos un double capteur photo avec module principal de 13 megapixels tandis que le lecteur d'empreintes est positionné sur la tranche. Une prise jack 3,5 mm est en outre présente sur la tranche supérieure.

Les caractéristiques internes ne sont pas connues mais il ne semble pas qu'elles soient très relevées, ce qui pourrait lui porter préjudice dès son lancement, comme les autres versions Mini avant lui.