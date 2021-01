Sony Xperia 10 III : premier aperçu de la nouvelle déclinaison du smartphone

Sony se prépare à renouveler son modèle Sony Xperia 10 et Steve Hemmerstoffer en dévoile déjà les premiers rendus.

Malgré des volumes qui ne décollent pas et une position devenue marginale sur le marché, le groupe Sony n'abandonne pas ses smartphones, vus comme des passerelles avec les univers de ses autres produits électroniques.

La gamme Xperia, renouvelée en 2019 avec un nouveau design et une nouvelle nomenclature, a vu une partie de ses modèles déclinés en une seconde édition (Mark II) en 2020.

En 2021, ce sont des éditions Mark III qui semblent se préparer, à commener par un modèle Sony Xperia 10 III dont le leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) fournit les premiers visuels.

Epais de 8,3 mm, le smartphone proposera un affichage 6 pouces FHD+ plan sans encoche ni poinçon, le fabricant conservant une fine bande noire au sommet de l'écran pour loger le module photo avant et le capteur de luminosité.

A l'arrière, on retrouvera le même design que précédemment avec un triple capteur en angle et aligné verticalement. Le leaker y prédit un capteur principal 12 megapixels accompagné d'un ultra grand angle 8 megapixels et d'un téléobjectif 8 megapixels, soit la même configuration que le Xperia 10 II.

Le lecteur d'empreintes se retrouve de nouveau logé dans la tranche et le Sony Xperia 10 III maintient la prise jack 3,5 mm. Il n'y a pas d'indications sur sa configuration interne mais une rumeur de fin 2019 évoquait la présence d'un SoC Snapdragon 690 5G, sachant que le Xperia 10 II embarque un SoC Snapdragon 665. On devrait en savoir plus d'ici quelques semaines.