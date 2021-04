Sony Xperia 10 III : le smartphone milieu de gamme se renouvelle avec 5G et étanchéité

Tout en renouvelant son haut de gamme avec les Sony Xperia 1 III et 5 III, le groupe Sony n'oublie pas de relancer le milieu de gamme avec un nouveau modèle Sony Xperia 10 III qui profite des plates-formes mobiles 5G récentes pour assurer une compatibilité avec les nouveaux réseaux mobiles.

Ici, c'est un SoC Snapdragon 690 5G qui équipe l'appareil mobile avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, extensible par carte microSD. Reprenant le format de grand rectangle des Xperia, avec l'avantage de résister aux aspersions et infiltrations de poussière, il propose un bel affichage 6 pouces OLED FHD+ restant sur un rafraîchissement d'écran standard de 60 Hz mais respectant l'espace colorimétrique DCI-P3 à 97% et toujours sans encoche ni poinçon tout en étant protégé en Gorilla Glass 6.

Le Sony Xperia 10 III embarque une batterie de 4500 mAh avec un fonctionnement optimisé Xperia Adaptive Charging pour une longue durée de vie. A l'arrière, un triple capteur photo comprend le module principal de 12 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels (120 degrés) et un zoom de 8 megapixels avec algorithmes de traitement d'image pour assurer de bons résultats mais en faible luminosité et même un mode de détection d'animaux pouvant faire la distinction entre chien ou chat !

Il est aussi capable d'enregistrement vidéo 4K avec stabilisation SteadyShot et propose pour la qualité audio la fonction DSEE Ultimate tout en conservant la prise jack 3,5 mm.

Sous Android 11, le Sony Xperia 10 III sera disponible durant l'été mais son prix n'est pas encore communiqué.