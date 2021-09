Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro : ÉNORME bon plan pour leurs précommandes

Il est possible de précommander les smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro sur le site de Goboo, il possède un entrepôt en Espagne donc la livraison est rapide.

Pour les précommandes, vous déposez un acompte de 50 € maintenant et vous économisez 100 € supplémentaires. De plus, si vous laissez un commentaire, vous obtenez gratuitement le bracelet connecté Mi Band 6.



Commençons par le Xiaomi 11T qui est un smartphone proposant un affichage 6,67" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé d'un SoC Dimensity 1200 accompagné de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, on observe un capteur principal de 108 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un zoom de 5 MP. Pour faire des selfies, il est équipé d’une caméra de 16 MP. Le smartphone se voit pourvu de l’OS MIUI 12.5 basé sur Android 11. Il est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6. Pour finir, on profite d’une batterie de 5000 mAh avec un chargeur rapide 67 W.

Le smartphone Xiaomi 11T 8+128 Go est au prix de 399 € et la version 8+256 Go est au tarif de 449 €. La livraison est gratuite depuis l’Espagne.



Finissons avec le smartphone Xiaomi 11T Pro qui affiche un écran de 6,67" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et support du HDR10+. Il embarque un SoC Snapdragon 888 accompagné de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage pour ses applications et ses images.

Au niveau de la photo, on observe le même profil que sur le Xiaomi 11T avec un capteur principal de 108 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un zoom de 5 MP. Sur la face avant, on observe une caméra de 16 MP. Le smartphone est aussi pourvu de l’OS MIUI 12.5 basé sur Android 11. Le Xiaomi 11T Pro est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6. Et enfin, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh avec un chargeur rapide plus puissant de 120 W qui permet une recharge en 17 minutes.

Sur le site Goboo, le smartphone Xiaomi 11T Pro 8+128 Go est au prix de 499 € et la version 8+256 Go est au tarif de 549 €. La livraison est gratuite depuis l’Espagne.



