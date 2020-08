Face à SpaceX, la Russie veut réagir avec l'exploration de Vénus et une fusée réutilisable 100 fois

Les multiples succès de SpaceX et sa volonté de conquête de la planète Mars stimule une concurrence aussi scientifique que géopolitique. La Russie ne veut pas rester en arrière et vise Vénus.

Entre le succès de la capsule Crew Dragon capable désormais d'acheminer (et de ramener) des astronautes de la NASA vers l'ISS en se passant des fusées Soyouz et le développement de technologies qui permettront peut-être la colonisation prochaine de Mars, l'entreprise nord-américaine SpaceX est sur tous les fronts et multiplie les réussites.

De quoi agacer la Russie, devenue moins visible dans le domaine de la conquête spatiale quoiqu'occupée à développer des satellites capables de se déplacer en orbite pour aller voir de plus près les satellites espions d'autres pays.

Le dirigeant de l'agence spatiale russe Roskosmos, Dmitri Rogozine, a donné une un aperçu des projets en cours avec par exemple le développement d'une nouvelle fusée alimentée au méthane et qui pourra être réutilisable plus de 100 fois.

Voulant "surpasser" les ingénieurs de SpaceX, il en a profité pour se moquer de l'amerrissage "à l'ancienne" de Crew Dragon en considérant que seule un retour sur la Terre ferme mérite des éloges.

Mais ce n'est pas tout : là où Elon Musk vise la conquête de Mars, Dmitri Rogozine veut focaliser les efforts russes sur l'exploration de la planète Vénus. Cette volonté est aussi symbolique puisque seules des sondes russes (du temps de la Russie soviétique) s'y sont posées jusqu'à présent, rappelle le journal La Tribune.

Le but d'une éventuelle mission sera d'analyser l'atmosphère et de ramener des échantillons. Le patron de Roskosmos fait valoir que Vénus a plus d'intérêt que Mars à plus d'un titre mais aussi qu'une coopération avec la NASA n'est pas nécessaire.

Toutefois, il faudra composer avec les coupes budgétaires qui se répètent années après années. Mais un beau projet de conquête spatiale inédit, quoi de mieux pour souder une nation ?