Le Starship de SpaceX réussit un bond de 150 mètres

Source : The Verge

Le milliardaire Elon Musk a fait du développement des technologies permettant une colonisation de Mars une priorité et il ne ménage pas ses efforts, via sa société SpaceX, pour progresser régulièrement sur différents plans, malgré les incidents.

Un prototype SN5 de sa fusée Starship, de la forme d'un grand silo à grains, a réussi son vol d'essai qui consistait à réaliser un bond en grimpant jusqu'à 150 mètres d'altitude avant de se poser en douceur.

Il s'agissait là d'une version à plus grande échelle de la fusée, après avoir déjà mené des essais sur des prototypes plus compacts. Le grand cylindre de métal s'est élevé dans un nuage de poussière en maintenant sa verticalité avant de faire un léger déplacement latéral et de se poser à nouveau.

A terme, la version finale de Starship devra être en mesure d'envoyer 100 tonnes de fret en orbite basse autour de la Terre. Le prototype testé ici ne disposait que d'un moteur Raptor au lieu des six prévus sur le modèle définitif.

Ce succès doit redonner le sourire aux ingénieurs de SpaceX après les échecs précédents qui ont vu plusieurs prototypes exploser durant les tentatives de mise à feu du moteur ou lors du décollage.

Ces essais préparent la capacité de Starship à se poser en douceur sur la Lune ou plus tard sur Mars, tandis qu'une variante pourra éventuellement réaliser des " bonds " d'un point à l'autre de la Terre, permettant de se déplacer d'un continent à un autre en quelques minutes.

Ce succès intervient deux jours après celui du retour pour la première fois de deux astronautes de la NASA à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX.