Spécial tablette : superbe sélection pour commencer la semaine avec Apple, Samsung, XIaomi...

Les tablettes tactiles sont un bon compromis entre un PC portable et un smartphone. Elles permettent de faire pas mal de choses comme du dessin pour les tablettes les plus puissantes. Voici notre sélection.

Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous une liste de tablettes tactiles qui profitent de très belles réductions. Entre 7" et 13" et entre 89 et plus de 2000 €, il y en aura pour tout le monde.

Parmi notre sélection, vous trouverez les marques Lenovo, HUAWEI, AWOW; Samsung, CHUWI, Apple et Xiaomi. Pour faire votre sélection, pensez à regarder la taille d'écran, le système d'exploitation, sa mémoire, et son autonomie pour trouver la tablette de vos rêves.





Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les tablettes :

7"

9"

10"

11"

12"

13"



