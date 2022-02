Spotify franchit les 400 millions d'utilisateurs

Comme attendu, la plateforme de streaming de musique Spotify a passé le cap des 400 millions d'utilisateurs fin 2021. Au 31 décembre, c'est un total de 406 millions d'utilisateurs actifs par mois avec une progression de 18 % sur un an. À l'origine de 85 % des revenus de Spotify, le nombre d'abonnés payants progresse de 16 % à 180 millions. Dans le Premium, le revenu moyen par utilisateur est de 4,40 €. Il progresse de 3 % sur un an.

Le chiffre d'affaires de Spotify sur le quatrième trimestre 2021 atteint 2,7 milliards d'euros (+24 %) avec une perte nette de 39 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'année 2021, ce sont 9,7 milliards d'euros de revenus (+ 23 % sur un an). Spotify reste dans le rouge avec une perte nette de 34 millions d'euros (contre 581 millions d'euros en 2020).

Pour le premier trimestre 2022, Spotify anticipe 418 millions d'utilisateurs actifs par mois et 183 millions d'abonnés payants. Une prévision dans un contexte houleux avec l'affaire du podcast de l'animateur américain Joe Rogan.

Quelques réponses sur la polémique

Plusieurs artistes ont fait le choix de demander le retrait de leur musique de Spotify en pointant du doigt de la désinformation avec l'émission " The Joe Rogan Experience " (qui est le podcast numéro 1 dans plus de 90 marchés), en particulier concernant le Covid-19 et la vaccination.

Patron et fondateur de Spotify, Daniel Ek estime qu'il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences de la polémique avec des désabonnements. Il déclare : " Nous essayons de trouver un équilibre entre l'expression créative et la sûreté de nos utilisateurs. […] Il s'agit d'une question très complexe. […] Mais je suis vraiment fier des mesures que nous avons prises suite aux inquiétudes soulevées par les communautés médicales et scientifiques. "

Pour tout épisode de podcast évoquant le Covid-19, des liens vers des informations factuelles et actualisées qui sont partagées par des scientifiques, médecins, universitaires et autorités de santé publique seront ajoutés. Une politique de modération du contenu a été rendue publique. " Spotify a une large gamme de contenus sur sa plateforme, donc il y a vraiment quelque chose pour tout le monde ici et pour les annonceurs aussi. "