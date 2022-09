SSD et disque dur : la fiabilité penche clairement d'un côté dans un rapport

Les SSD sont plus onéreux que les disques durs, mais plus rapides. Avec les données de ses datacenters, un hébergeur compare les taux de panne annuels entre ces deux solutions de stockage.

Backblaze est un fournisseur de services de stockage et de sauvegarde dans le cloud. Basé à San Mateo en Californie, l'hébergeur publie un rapport qui se base sur les données des SSD qu'il utilise depuis fin 2018 dans sa plateforme Backblaze Cloud Storage. À la fin du mois de juin dernier, c'était un total de 2 558 SSD.

Un point à souligner et qu'il s'agit de SSD qui sont uniquement utilisés comme disques de démarrage de serveurs de stockage par Backblaze, et pas comme des solutions de stockage à part entière. Pour autant, ils stockent les historiques des événements (log files) et les fichiers temporaires produits par les serveurs de stockage.

Jusqu'à présent, Backblaze a surtout publié des rapports concernant l'état et la fiabilité des disques durs utilisés dans ses datacenters. Avec un certain recul acquis, l'heure d'une confrontation a sonné, et pour des disques durs également utilisés comme des supports de démarrage.

Les SSD sont principalement des disques SATA au format 2,5 pouces, avec seulement plusieurs centaines de SSD de type M.2. Dans la confrontation avec les disques durs et pour des taux de panne annualisés, il ressort que les disques SSD et les disques durs observent une courbe similaire au cours des premières années d'activité, avec toutefois les disques SSD qui sont moins souvent touchés par des pannes.

Avantage aux SSD

Au bout de quatre ans, les disques durs affichent un taux de panne de 1,83 %, alors qu'il est de 1,05 % pour les SSD. Par la suite, Backblaze était dans l'expectative concernant l'évolution de la courbe des SSD. Grâce aux données du deuxième trimestre 2022, la tendance se dessine et elle est nettement favorable aux SSD avec des trajectoires pour les courbes qui se différencient.

La cinquième année, le taux de panne pour les SSD repasse sous la barre de 1 % avec 0,92 %, tandis que celui des disques durs grimpe de 1,83 % à 3,55 %. Par la suite, le taux de panne des disques durs continue de grimper et atteint quasiment 6,5 % après huit années d'activité.

" À ce stade, nous pouvons raisonnablement affirmer que les disques SSD sont plus fiables que les disques durs, du moins lorsqu'ils sont utilisés comme disque de démarrage dans notre environnement ", analyse Backblaze. Évidemment, il faudra suivre l'évolution de la tendance avec le temps et les SSD pourraient soudainement décrocher.

À voir à plus de cinq ans

Ce type de comparaison a des limites en raison de l'échantillon des modèles de SSD, à savoir une dizaine parmi les marques Crucial, Dell, Micron, Seagate et WDC, en plus d'une seule utilisation comme support de démarrage qui minimise le volume de données.

Les disques durs sont un dispositif de mémoire à disque tournant magnétique. Les SSD sont de la mémoire flash sans composant mécanique, et les fabricants informent sur une garantie de fonctionnement. La cinquième année est souvent prise comme référence (ou pour le nombre total d'octets écrits avec un avantage pour les grosses capacités).

" Il est tout à fait certain que le taux de panne des SSD va finir par augmenter. Il est également possible qu'à un moment donné, les SSD se heurtent à un mur, peut-être lorsqu'ils commenceront à atteindre leurs limites d'usure du support ", écrit Backblaze.