Starlink : Elon Musk annonce la fin de la bêta en octobre

Selon Elon Musk, le service d'Internet par satellite Starlink ne sera plus en phase bêta dans le courant du mois d'octobre prochain.

La bêta pour Starlink touche à sa fin. D'après Elon Musk, c'est le mois prochain que le service d'Internet par satellite sortira de cette phase. Récemment, le patron de SpaceX a indiqué que plus de 100 000 kits de connexion ont été livrés à des clients et pour une disponibilité dans 14 pays.

Pendant la phase bêta, Starlink a évoqué une amélioration du système avec pour les utilisateurs des débits pouvant varier en 50 Mbps et 150 Mbps, des temps de latence de 20 ms et 40 ms. Ils peuvent en outre subir de courtes périodes d'absence de connectivité.

Dans le cadre du service en bêta, l'abonnement mensuel revient à 99 € et un kit de connexion - trousse Starlink - avec parabole, routeur Wi-Fi et autres coûte 499 €. Des frais d'expédition et traitement sont de 59 €.

Selon Elon Musk, chaque terminal Starlink coûte plus du double à SpaceX par rapport au prix facturé à l'utilisateur. Un objectif est d'abaisser ce coût pour Starlink, de même que doubler les débits. Il considère la solution Starlink complémentaire de la 5G et surtout adaptée aux zones à faibles ou moyenne densité de population.

Pour sa constellation Starlink de minisatellites de 260 kg en orbite terrestre basse, SpaceX a déjà lancé près de 1 800 satellites en l'espace de trois ans. Ils sont en orbite à 550 km.