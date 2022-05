Starlink introduit la portabilité du service

Une option de portabilité fait son apparition pour le service Starlink. Elle concerne des déplacements temporaires et avec des limitations.

Le service d'accès à Internet par satellite Starlink de SpaceX a discrètement introduit une nouvelle fonctionnalité de portabilité. Il ne s'agit pas de se substituer à un changement d'adresse pour le service, mais de permettre aux utilisateurs de déplacer temporairement leur équipement vers d'autres lieux pour une réception.

Aux États-Unis, la portabilité de Starlink coûte 25 $ de plus par mois. Elle peut être désactivée à tout moment. Cette somme s'ajoute ainsi à l'abonnement mensuel de 110 $ et aux 599 $ pour l'achat de la trousse Starlink avec antenne. Des prix qui ont récemment été revus à la hausse. En France, l'abonnement Starlink est à 99 € par mois et le coût du kit de connexion est de 634 €.

Portabilité ne veut pas dire situation de mobilité avec une utilisation de Starlink en mouvement - comme dans un gros véhicule - qui n'est pas encore prise en charge. Ce sera donc une point fixe.

Une portabilité encadrée

La fonctionnalité de portabilité est avec certaines limites. Outre évidemment le fait de se trouver dans une zone activement couverte, elle doit être utilisée sur le même continent que celui pour l'adresse où le service a été enregistré.

Dans le cadre de voyages internationaux, l'utilisation de Starlink dans un pays étranger pendant plus de deux mois implique en outre un changement de l'adresse enregistrée pour une adresse dans le pays concerné.

Ce sont les abonnés qui se trouvent à leur adresse enregistrée pour le service qui bénéficieront d'un accès prioritaire au réseau. " Lorsque vous déplacez votre Starlink vers un nouvel emplacement, cette priorisation peut entraîner une dégradation du service, en particulier lors des pics d'utilisation ou de congestion du réseau ", peut-on lire sur le site de Starlink.