Starlink commence à augmenter les prix

Lors de son lancement officiel, l'offre d'accès à Internet par satellite de SpaceX a affiché aux États-Unis des prix de 499 $ pour le kit de connexion - ou trousse Starlink - avec antenne, routeur Wi-Fi, câbles et socle, 50 $ pour la livraison et la manutention et un abonnement à 99 $ par mois.

Pour la première fois, les prix sont revus à la hausse. La trousse Starlink passe ainsi à 599 $, tandis que l'abonnement mensuel augmente à 110 $. Une hausse tarifaire ne touche par contre pas Starlink Premium avec son abonnement à 500 $ par mois et matériel à 2 500 $.

Starlink justifie simplement des ajustements tarifaires afin de " suivre l'inflation croissante. " Le prix ajusté de l'abonnement mensuel entrera en vigueur à des périodes différentes en fonction des clients.

L'abonnement ne bouge pas en France

Concernant la France, le prix de l'abonnement Starlink n'évolue pas pour le moment et reste à 99 € par mois. Le cas échéant, Starlink aura l'obligation légale de prévenir dûment et en amont les clients concernés. Il est cependant à noter que le coût du matériel augmente de 499 € à 634 €, et 71 € pour la livraison et manutention au lieu de 59 €.

Présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell avait évoqué un coût de fabrication initial de 3 000 $ pour chaque antenne Starlink. Il aurait été abaissé à 1 300 $ depuis, et avec l'ambition de le réduire encore davantage grâce à une nouvelle antenne.

Pour Starlink, SpaceX a récemment annoncé aux alentours de 250 000 abonnés dans le monde, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Un peu moins de 2 100 satellites Starlink sont actuellement fonctionnels en orbite terrestre basse.