Steam Deck : la console se défend bien sur les premiers benchmarks

Les premières versions d'évaluation de la console Steam Deck ayant commencé à être livrées aux développeurs, les benchmarks commencent à sortir officieusement et donnent une idée des performances à venir.

Pour rappel, la console de jeu de Valve embarquera une solide configuration avec processeur quadcore AMD Zen 2 et GPU RDNA 2 associés à 16 Go de RAM LPDDR5 et 64 Go de stockage eMMC ou 256 / 512 Go en SSD NVMe.

Elle pourra fonctionner en mode portable grâce à son affichage 7 pouces LCD 1280 x 800 pixels 60 Hz ou bien supporter du 4K / 120 Hz et jusqu'à 8K / 60 Hz avec son dock.

Les benchmarks ont été réalisés en mode portable avec la plate-forme Steam OS 3.0 et montrent que la console peut obtenir plus de 30 fps sur Shadow of the Tomb Raider avec réglages élevés et plus de 60 fps avec des réglages standard.

Même à 30 fps, le jeu n'a pas montré de ralentissements ou de blocage, indique le testeur.

Avec Doom Eternal, la console tourne à 46 fps en réglages standard et grimpe à 60 fps en réglages bas, tandis que DOTA 2 tourne à 80 fps en réglages bas et encore à 47 fps en réglages élevés.

Même le gourmand Cyberpunk 2077 parvient à tourner entre 20 et 30 fps avec réglages élevés sur la console, ce qui augure de bonnes choses pour la suite.

La mesure de la température pendant les sessions de jeu semble indiquer que le dos de la console peut atteindre 43 degrés mais les extrêmités restent vers 29 degrés.

Pour ce qui est de l'autonomie, on devrait pouvoir compter sur 4 à 5 heures de jeu en mode portable avant de devoir recharger. La console Steam Deck doit arriver sur le marché d'ici le mois de décembre pour les premiers utilisateurs et plus sûrement en 2022 pour le gros du marché, à des tarifs allant de 419 € à 679 € selon la capacité de stockage.