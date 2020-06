Microsoft Surface Book 3 disponible en France : le nouvel ordinateur portable détachable de Microsoft

Microsoft l'avait annoncé il y a peu, son nouvel ordinateur portable détachable 2-en-1 Surface Book 3 est depuis le 5 juin disponible en vente en France.

Ce dernier ne change guère niveau design avec des formats 13,5 pouces et 15 pouces pour un écran PixelSense avec une définition de 3000 x 2000 pixels et 3240 x 2160 pixels.

Le Surface Book 3 est annoncé avec une autonomie de 15,5 heures pour le modèle 13,5 pouces et de 17,5 heures pour le modèle 15 pouces en utilisation typique.



On trouve dedans un processeur Intel de dixième génération (Intel Core i5-1035G7 ou Intel Core i7-1065G7) associé à 8 à 32 Go de RAM (LPDDR4X-3733) ce qui en fait clairement l'ordinateur portable le plus puissant à ce jour de Microsoft.

Niveau GPU, vous aurez le choix entre la solution graphique intégrée Intel Iris Plus mais aussi en fonction du modèle entre une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, GTX 1660 Ti ou même pour les professionnels une Quadro RTX 3000 avec de 4 Go à 6 Go de GDDR5. Au niveau stockage, vous trouverez un SSD de 256 Go à 1 To (2 To aux États-Unis).

Au niveau connectivité, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, port USB-C et 2 ports USB-A, prise casque et un lecteur de carte SDXC.

Le Surface Book 3 est disponible à partir de 1 799 € pour le modèle 13 pouces et 2 599 € pour le modèle 15 pouces sur le site officiel de Microsoft.

Et pour rappel, Microsoft propose également en nouveautés depuis début juin le Surface Go 2 et les Surface Headphones 2 et Surface Earbuds.