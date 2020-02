Surface Duo : un aperçu des notifications avec l'appareil à peine ouvert

Ces dernières semaines, Microsoft a fait de plus amples présentations avec la Surface Duo, notamment à la suite de publication d'une documentation et d'un SDK (kit de développement) pour les développeurs.

Le SDK nécessite Android Studio et l'Android Emulator sur ordinateur. C'est en effet la particularité notable de cet appareil dual-screen… il fonctionne avec une version spéciale d'Android sur laquelle Microsoft a travaillé en collaboration avec Google.

En tablette tactile et smartphone, la Surface Duo doit encore être travaillée au niveau de sa partie logicielle et afin d'exploiter au mieux les possibilités et cas d'usage d'un appareil dual-screen. Le leaker WalkingCat publie sur Twitter une vidéo d'une fonctionnalité que Microsoft n'a pas encore évoquée.

Sans avoir à ouvrir complètement la Surface Duo, il est possible de jeter un coup d'œil sur les notifications. Une autre vidéo est en rapport avec les appels, après avoir entrouvert l'appareil. Un moyen discret d'accepter ou de refuser l'appel.

Une telle fonctionnalité peut être perçue comme une parade logicielle à la présence d'un troisième petit écran et externe.

Rappelons que la Surface Duo sera équipée deux écrans de 5,6 pouces dans un format épais de 4,8 mm et avec une charnière à 360°.