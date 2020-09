Surface Neo : Microsoft confirme du retard, mais pas d'annulation

Alors que Surface Duo a été lancé aux États-Unis à un prix qui débute à 1 399 $ et une disponibilité effective depuis cette semaine, ce n'est pas le cas de Surface Neo. Pourtant, les deux appareils à double écran et charnière à 360° avaient été dévoilés en même temps en octobre 2019.

Initialement, Surface Duo et Surface Neo étaient tous les deux prévus pour une disponibilité d'ici la fin de cette année 2020. Comme on le savait déjà, Surface Neo a du retard. Toutefois, Panos Panay, qui est à la tête de la division Windows and Devices chez Microsoft, assure qu'il n'est pas question d'annulation.

" Neo est retardé. Je voulais le bon moment pour apporter ce produit avec la bonne expérience. Nous croyons en ce concept, en ce form factor et cette taille. Ce sera un beau complément à Duo avec Windows et j'en suis très heureux. C'est un produit qui me tient à cœur ", a déclaré Panos Panay à The Verge.

Si Surface Duo fonctionne avec Android, c'est avec Windows 10X que Surface Neo doit fonctionner. Pour Surface Duo, ce sont deux écran OLED de 5,6 pouces, quand ce sont deux écrans de 9 pouces pour Surface Neo.

Reste à savoir si la bonne expérience qui se fait attendre ne serait pas directement en lien avec Windows 10X...