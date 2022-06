CHUTE de prix pour le PC Microsoft Surface Pro 7, mais aussi sur des souris, claviers, robots aspirateurs...

Mettons en avant le PC portable Surface Pro 7 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Ce dernier est doté d'un écran PixelSense de 12,3 pouces avec une résolution de 2736 x 1824 pixels. Il embarque un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Ce PC portable / tablette intègre deux capteurs photo, dont un situé à l'avant de 5 mégapixels, et le deuxième à l'arrière de 8 mégapixels.

Du côté de la connectivité, nous notons la présence d'un port USB-C, d'un port USB-A, d'une prise jack, d'un port Surface Connect, d'un port pour clavier Surface et d'un lecteur de carte MicroSDXC. Le Surface Pro 7 est compatible avec le récent Wi-Fi 6 pour une qualité de connexion optimale, mais aussi avec le Bluetooth et pour l'autonomie, le PC portable offre pas moins de 10,5 heures d'autonomie en utilisation standard.

Sur Amazon, le Surface Pro 7 de Microsoft est au prix réduit de 800 € au lieu de 900 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans :

Smartphone

Souris

Clavier

Montre connectée

Xiaomi Mi Band 6 à 34 € (Amazon)





Écouteurs

Accessoire PC

Aspirateur

Divers

Trottinette Xiaomi Essential à 321 € avec le code MAY9300 (Rakuten)



Et d'autres bons plans sont disponibles comme les prix qui fondent avec la canicule sur les Sony WF-1000XM4, le clavier Razer Huntsman V2 et le processeur AMD Ryzen 5 ou encore Cdiscount qui lance "Les Jours Stars HP" avec de nombreuses promotions (PC portable, écrans...)