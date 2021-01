TCL OD Zero Mini-LED : le rétroéclairage nouvelle génération pour des TV encore plus fines

TCL Electronics dévoile une nouvelle génération de technologie d'affichage avec éclairage Mini-LED pour des téléviseurs toujours plus fins et à la qualité d'image optimisée.

Le groupe TCL Electronics poursuit son effort dans les technologies d'affichage à rétro-éclairage Mini-LED avec l'annonce au salon CES 2021 d'une deuxième génération de technologie OD Zero Mini-LED qui sera déployée plus tard dans l'année dans ses gammes de téléviseurs.

Le rétro-éclairage Mini-LED permet de concevoir des téléviseurs plus fins mais aussi d'offrir un contrôle plus abouti de l'image affichée grâce à la fois à une plus grande proximité avec la dalle et un contrôle de zone plus fin.

Cela permet de rapprocher les qualités des dalles LCD de celles de l'OLED sans souffrir de certains problèmes comme le burn-in et la durée de vie raccourcie. TCL Electronics propose donc avec OD Zero Mini-LED un nouvel aboutissement dans les travaux de développement à ce sujet.

Le terme choisi OD Zero vient d'ailleurs rappeler "la distance optique (OD) entre la couche de rétro-élcairage Mini-LED et la couche d'affichage LCD (plaque de diffusion), qui a maintenant été réduite à 0 mm, pour créer un module de rétro-éclairage ultra-mince et performant".

L'accolement du rétro-éclairage Mini-LED à la dalle contribue directement à l'affinement des téléviseurs de nouvelle génération mais il permet aussi de diffuser bien mieux la lumière émise, avec moins d'effet de diffraction (halo optique) pour donner une image plus lumineuse et nette.

Et la grande quantité de Mini-LED par rapport aux LED classiques des rétro-éclairages assure un contrôle plus fin des sources de lumière, donnant couleurs riches et luminosité uniforme, réduisant ainsi certaines faiblesses des dalles LCD.

On attend maintenant les annonces des premiers téléviseurs utilisant la technologie OD Zero Mini-LED.