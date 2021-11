DDR5 overclockable : TeamGroup lance ses modules T-Force Delta et Vulkan, jusqu'à 6400 MHz

TeamGroup annonce la disponibilité imminente de ses modules DDR5 overclockables Delta et Vulkan, allant respectivement jusqu'à 6400 MHz et 5200 MHz.

Avec l'arrivée des processeurs Intel Core de 12ème génération, la mémoire vive DDR5 va pouvoir commencer à se répandre sur le marché. Les fabricants de barrettes mémoire sont prêts et les premiers modules arrivent sur le marché.

TeamGroup annonce ainsi deux mémoires DDR5 overclockables T-Force de 32 Go pour PC de bureau profitant des avancées techniques du nouveau standard. La firme propose ainsi un module T-Force Delta avec système PMIC (gestion de la consommation d'énergie) intégré avec son propre système de dissipation thermique et dispositif de correction d'erreur ECC.

Les utilisateurs pourront choisir de la faire fonctionner en deux fréquences : 6000 MHz et 6400 MHz et la barrette est dotée d'une dispositif RGB, en plus de son design rappelant les bombardiers furtifs.

La mémoire DDR5 T-Force Vulkan est plus sage dans son style mais offre également un PMIC avec dissipation thermique et un système de correction ECC. Double canal comme la Delta, elle propose deux fréquences : le standard à 4800 MHz et l'overclocké à 5200 MHz.

Les deux barrettes mémoire DDR5 de TeamGroup arriveront sur le marché durant le mois de novembre aux tarifs de 399,99 dollars pour la T-Force Delta et 299,99 dollars pour la T-Force Vulkan.