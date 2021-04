La tablette tactile Teclast M40 dispose d'un écran de 10,1 pouces avec une définition Full HD. Elle intègre un processeur octa-core Unisoc T618 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne et fonctionne sous Android 10.0. Côté graphique vous pourrez compter sur un Mali-G52-3EE pour une expérience de jeu agréable.

Cette tablette intègre deux emplacements pour les cartes SIM ou bien une carte SIM et une carte microSD pour accroître l'espace de stockage interne, à vous donc le support de la 4G pour surfer en toute liberté n'importe où. Elle est alimentée par une batterie de 6000 mAh lui apportant une très bonne autonomie et gère le Wifi bi-bande 2,4 GHz / 5,0 GHz et le GPS.

Vous pourrez trouver la tablette tactile Teclast M40 au prix réduit de 148 € chez Gearbest avec la livraison gratuite.

Teclast M40

Code promo: vente flash Quantité: 200

Vous pourrez trouver d'autres promotions chez Gearbest ci-dessous :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le Samsung Galaxy A20e au prix exceptionnel de 129€ mais aussi TV Philips, MacBook Air avec puce M1... ou encore l'iPhone 12 et le OnePlus 9 à prix cassé mais aussi la tablette Samsung Galaxy Tab S7 Plus et le casque Sony.