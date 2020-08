Téléfoot : une offre avec Netflix Standard et un Pass Mobile Only

C'est à partir du 17 août prochain que la chaîne Téléfoot va commencer à émettre, même si le grand lancement se fera le 21 août avec la diffusion du premier match opposant les clubs de Marseille et Saint-Étienne.

La chaîne Téléfoot est issue d'un partenariat entre Mediapro et le groupe TF1. Le groupe de média espagnol (avec son principal actionnaire chinois Orient Hontai Capital) a obtenu des droits de diffusion sur la Ligue 1 et Ligue 2 de football pour la période 2020-2024.

Dans le cadre d'un accord avec Altice France, la chaîne Téléfoot sera diffusée sur les box de SFR. L'accord porte également sur la revente par Altice des droits UEFA à Mediapro. Il y aura ainsi une codiffusion par Téléfoot des matchs de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Europa League pour la saison 2020-2021.

Hormis le cas des box de SFR (sans accès à l'application de la chaîne), l'accès à Téléfoot et ses émissions se fera en OTT (Over The Top ; hors offre du FAI). Le prix de l'abonnement principal qui couvre tous les écrans (ordinateur, Smart TV, smartphone, tablette, Android TV et Apple TV ; un seul flux à la fois) et en 4K HDR vient d'être officialisé. Il est de 25,90 € par mois (engagement annuel) ou 29,90 € par mois (sans engagement).

Comme attendu, une offre avec Netflix est proposée. À 29,90 € par mois et engagement d'un an, elle associe Téléfoot au forfait Standard de Netflix (HD avec deux écrans en simultané ; à 11,99 € par mois hors offre groupée). Avec l'abonnement à l'offre Téléfoot + Netflix, il est aussi possible d'opter pour le forfait Premium de Netflix pour 4 € de plus par mois (Ultra HD avec quatre écrans en simultané ; à 15,99 € par mois hors offre groupée). La diffusion se fait via les applications respectives de Téléfoot et Netflix.

Téléfoot a également prévu une offre Pass Mobile Only. À 14,90 € par mois (sans engagement), elle est uniquement accessible sur smartphone et tablette, " sans possibilité de déporter le contenu vers un téléviseur ou moniteur. " Autrement dit, pas de Chromecast ou Apple TV. L'offre zappe les rencontres européennes pour se cantonner à la Ligue 1 et Ligue 2 françaises.

Sur le site de Téléfoot, il est fait mention d'autres opérateurs que SFR à venir et d'accès avec des consoles de jeu.