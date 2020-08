Téléfoot : un accord de distribution avec Bouygues Telecom, après SFR

MàJ : Bouygues Telecom précise un prix de 29,90 € par mois (sans engagement) pour Téléfoot sur Bbox. Elle sera disponible sur l'application B.tv et l'offre Bbox Smart TV d'ici la fin de l'année.

Après SFR fin juillet, c'est avec Bouygues Telecom que le groupe Mediapro signe un accord de distribution pour la chaîne Téléfoot qui va commencer à émettre le 17 août, avant un grand lancement le 21 août.

Outre l'OTT, Téléfoot va ainsi être disponible sur les box de Bouygues Telecom, en plus de celles de SFR. Il est également fait mention des clients mobiles de l'opérateur. Dans leur communication, Bouygues Telecom et Mediapro n'entrent toutefois pas dans les détails.

Engagement ! ⚽@Telefoot_chaine arrive sur Bbox le 26 août ? Plus d'infos ⬇ — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) August 14, 2020

Sur Bbox, la disponibilité de la chaîne Téléfoot est indiquée pour le 26 août. Les formules d'abonnement et les prix pour Téléfoot ont été officialisés cette semaine. Il reste à voir ce qu'il en sera exactement pour les opérateurs avec les accords de distribution.

Une surprise a été une offre Pass Mobile Only, moins riche (et moins chère) et uniquement accessible sur smartphone et tablette. Il y a également une offre groupée avec Netflix. Sera-t-elle aussi accessible via un opérateur ?

? Découvrez toutes les offres d'abonnement !



? Le détail complet ? https://t.co/yaYcNAFwtr



? Ouverture des abonnements à partir du 17 août#TelefootLaChaine pic.twitter.com/H62ZLAx0h5 — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) August 12, 2020

D'autres surprises pourraient être au rendez-vous, sachant que des discussions sont par exemple en cours avec Facebook.