Aujourd’hui, nous mettons en avant la promotion sur le téléviseur Mi LED TV 4A 32. C’est un modèle avec écran LED de 32" pour une définition 1366 x 768 pixels. Il s’agit d’une télévision connectée qui fonctionne avec Android TV.

La TV est propulsée par un SoC quadcore Amlogic (ARM Cortex-A53) associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC. Elle est compatible avec le Wi-Fi 802.11b/g/n et le Bluetooth 4.2. De plus, on note la présence d’un port Ethernet, de deux ports USB 2.0 et de trois ports HDMI dont un avec compatibilité ARC.

Le téléviseur est équipé de deux haut-parleurs pour une puissance de 10 W et avec support DTS, Dolby Audio. À noter aussi le support du DVB-T2 qui implique une compatibilité ascendante avec le DVB-T pour la TNT HD. Pour finir, la télé est accompagnée de sa télécommande avec un bouton pour la recherche vocale Google.

Sur le site de Rakuten, la TV LED Xiaomi 4A est au prix de 181 € au lieu de 249 € avec le code TECH4FRANCE. La livraison est gratuite.





