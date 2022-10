Tesla Autopilot : des capteurs en moins, de la sécurité en plus

Le système Autopilot des véhicules électriques Tesla est un système d'assistance avancée à la conduite (ADAS) qui utilise différents capteurs pour analyser son environnement et prendre les décisions de conduite adaptées.

Il prépare déjà l'étape suivante, à savoir les voitures autonomes grâce à l'option FSD (Full Sefl Driving) déjà en test aux Etats-Unis. Pour y parvenir, le système dispose d'un ensemble de caméras et de capteurs ceinturant les voitures électriques.

Si Elon Musk s'est toujours prononcé contre les capteurs laser LiDAR pourtant largement utilisés par la concurrence, le système Autopilot est très tourné vers le computer vision (ou Tesla Vision chez ce constructeur) qui combine les flux du réseau de caméras de la voiture.

Simplifier le design sans perdre en sécurité

Tesla a déjà supprimé le radar avant qui permettait pourtant de fournir des informations non visibles par les caméras et la firme annonce désormais qu'elle va se passer des capteurs à ultrasons entourant ses véhicules et fournissant des informations sur les obstacles à courte portée (autres véhicules, trottoir et mobilier urbain...).

Dès ce mois d'octobre 2022, les nouvelles Tesla Model 3 et Tesla Model Y en seront dépourvues et utiliseront uniquement les caméras pour assurer l'ensemble des fonctionnalités ADAS.

Ce retrait des capteurs à ultrasons doit simplifier le design et abaisser le coût de ses véhicules intelligents mais Tesla assure que la sécurité n'en sera pas amoindrie.

Il y aura toutefois une phase intermédiaire durant laquelle certaines fonctions seront désactivées, notamment pour du positionnement très fin à basse vitesse comme le Park Assist ou la fonction Summon.

Les Model 3 et Y d'abord, le S et X ensuite

Ensuite, quand la vision par caméras, aidée par un positionnement précis, se montrera aussi efficace que les capteurs à ultrasons, les fonctions seront de nouveau proposées via des mises à jour distantes (OTA ou Over The Air).

Dès l'an prochain, le retrait des capteurs ultrasons concernera également les Tesla Model S et Model X, tandis que les véhicules plus anciens verront cet équipement progressivement désactivé pour ne s'appuyer que sur la vue multi-caméras de Tesla Vision.

La question sera donc : la sécurité et les prises de décision de conduite peuvent-elles uniquement s'appuyer sur les caméras à bord du véhicule, l'intelligence artificielle embarquée et les données en cloud ?