Tesla promet un véhicule électrique à 25 000 dollars dans trois ans

Avec sa nouvelle cellule 4680 plus puissante et moins chère, Tesla va pouvoir proposer d'ici trois ans des véhicules électriques avec un prix de départ de 25 000 dollars.

Avec sa nouvelle cellule 4680 offrant une plus grande densité énergétique mais dont la conception et la production permettront d'en baisser le coût, le constructeur Tesla va pouvoir proposer d'ici quelques années des véhicules électriques plus abordables.

Actuellement, avec les batteries électriques standard, son offre d'entrée de gamme démarre à 35 000 dollars. Grâce aux progrès annoncés lors du Battery Day de ce 22 septembre, Elon Musk, patron de Tesla, a annoncé qu'il sera en mesure de proposer un véhicule électrique à 25 000 dollars d'ici trois ans.

Le site Electrek note qu'il s'agit là d'un changement de stratégie, le milliardaire s'étant montré jusqu'à présent plutôt réticent à descendre encore en gamme et privilégiant plutôt des moyens comme l'autopartage et la conduite autonome pour répondre à la demande en-dessous du seuil des 35 000 dollars.

Concept d'une future Tesla

Ce véhicule aura par ailleurs une capacité de conduite totalement autonome, a indiqué Elon Musk, sans préciser s'il profitera directement des nouvelles batteries. On sait qu'un nouveau véhicule électrique est en cours de conception en Chine et qu'il sera proposé sur les marchés internationaux et qu'il pourrait proposer une autonomie autour de 200 miles ( 320 kilomètres environ).