Battery Day : Tesla dévoile une nouvelle cellule 4680 beaucoup plus performante

Pour son événement Battery Day, Tesla lève le voile sur un nouveau type de cellule pour ses batteries électriques : la cellule 4680 conçue en interne et beaucoup plus efficace énergétiquement.

Tout en assurant que ses partenariats avec les fournisseurs des cellules de ses batteries électriques sont maintenus mais que des capacités supplémentaires son nécessaires, le constructeur Tesla a présenté lors de son événement Battery Day, plusieurs fois reporté à cause du coronavirus, un nouveau type de cellule conçu en interne.

Le gros cylindre aperçu il y a quelques jours en photo représentait bien la nouvelle cellule 4680 du projet secret Roadrunner, présentée pour la première fois devant un parterre d'actionnaires et d'observateurs parqués dans leur véhicule Tesla.

Profitant d'une nouvelle conception interne enroulant les composants autour d'un axe, la cellule permettra de stocker 5 fois plus d'énergie que précédemment et de fournir 6 fois plus de puissance, promet Tesla, ce qui permettra d'augmenter l'autonomie de ses véhicules électriques, voire de disposer de suffisamment de densité énergétique pour alimenter des taxis volants électriques.

La cellule 4680 n'est toutefois qu'une partie de l'équation qui va contribuer à diminuer le coût des batteries pour rapprocher le tarif des voitures électriques de celui des véhicules thermiques.

La baisse des coûts est également obtenue grâce au procédé de fabrication hautement automatisé mis en oeuvre sur ses sites de production. Elon Musk a toutefois tempéré les enthousiasmes en précisant que la production de masse de cette cellule d'un nouveau genre ne serait pas effective avant 2022, ce qui influera aussi sur le calendrier d'autres projets comme le poids lourd électrique Tesla Semi ou le nouveau Roadster.