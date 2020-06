Tesla reporte encore son Battery Day

La Battery Day de Tesla, initialement prévu en avril, n'aura finalement pas lieu le 7 juillet et se voit de nouveau reporté. Il pourrait être couplé avec l'assemblée générale des actionnaires.

Le constructeur automobile Tesla cherche comme les autres fabricants de véhicules électriques le moyen d'abaisser le coût des batteries électriques pour atteindre un seuil qui permettra de faire converger les prix des voitures électriques et thermiques.

Il s'agit d'arriver à descendre sous la barre des 100 dollars / kWh et les avancées techniques de cette première moitié de la décennie devraient permettre d'y parvenir.

Elon Musk fait miroiter la finalisation d'une telle batterie conçue et produite en interne et qui pourra assurer une autonomie jusqu'à 1 million de miles (1,6 million de kilomètres) et doit en faire l'annonce officielle à l'occasion d'un Battery Day spécialement organisé à cette occasion.

L'événement aurait dû se tenir durant le mois d'avril mais, avec la crise sanitaire du coronavirus, il avait été reporté au 7 juillet. Malheureusement, les conditions du déconfinement en Californie ne permettent toujours pas d'organiser de grands rassemblements et le Battery Day se voit de nouveau reporté.

Sur Twitter, Elon Musk a indiqué que le report pourrait être d'un mois et qu'une nouvelle date sera annoncée après le 4 juillet. Tesla devrait par ailleurs regrouper Battery Day et assemblée générale en un seul événement.

C'est donc désormais vers le mois d'août que se prépare l'annonce de la batterie électrique de nouvelle génération, sans doute sur le site de Fremont.