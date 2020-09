Tesla : les super batteries du projet Roadrunner se montrent avant le Battery Day

Les batteries plus endurantes du Project Roadrunner de Tesla ont été aperçues par Electrek en amont de la présentation officielle du Battery Day.

Le constructeur automobile Tesla doit tenir son Battery Day le 22 septembre prochain et c'est là qu'il devrait officialiser les résultats de son projet secret Roadrunner, actif depuis plusieurs années.

Celui-ci vise à permettre de fabriquer des batteries plus endurantes et à un coût qui abaissera celui des véhicules électriques pour les ramener au niveau de celui des véhicules thermiques, ce qui en facilitera la démocratisation.

Le site Electrek diffuse des images d'une cellule de ces futures batteries produites directement par Tesla dans une usine proche du site d'assemblage de Fremont. Obtenues d'une source anonyme, les images montreraient bien des cellules des futures batteries.

Si le secret de leur conception reste encore bien gardée, les cellules sont deux fois plus volumineuses que les cellules 2170 produites par Panasonic et utilisées dans les batteries de Model Y et 3.

Les volumes quadruplés vont sans doute permettre d'emmaganiser plus d'énergie avec moins d'enveloppe et moins de cellules par pack de batterie. Par ailleurs, la nouvelle conception interne faciliterait la diffusion du courant et les performances de la cellule, selon les descriptions d'un brevet déposé par le constructeur.

Electrek indique que Tesla met en place un site pilote de production automatisée à Fremont et prévoit de déployer une ligne de production à Austin, où se construit la Gigafactory Texas qui produira les pickups Cybertruck et les poids lourds Tesla Semi.