"Tesla Bot : mais que prépare Elon Musk avec son robot humanoïde Optimus ?"

Ce 30 septembre, la firme Tesla tiendra un événement consacré à ses innovations au sujet de l'intelligence artificielle. C'est durant le Tesla AI Day qu'elle présente les coulisses de ses véhicules électriques, connectés et intelligents.

C'est là qu'elle montre un aperçu des systèmes d'entraînement d'intelligence artificielle donnant vie à l'Autopilot de ses voitures électriques et qu'elle explique sa vision des étapes suivantes.

L'an dernier avait été un moment particulier car Elon Musk y avait pré-annoncé le Tesla Bot, un robot humanoïde qu'on croirait sorti de la science-fiction, doué d'intelligence artificielle et qui pourra soulager les humains pour des tâches basiques et rébarbatives avant de devenir, plus tard, un véritable automate compagnon dont le cerveau électronique évoluera en fonction des utilisateurs.

Le Tesla Bot à l'honneur au AI Day

Le milliardaire a promis une première démonstration d'un prototype fonctionnel avant la fin 2022 et l'événement Tesla AI Day cette année a été reporté de plusieurs semaines, en principe pour permettre cette première apparition de l'automate.

Peu de détails sont connus sur sa configuration et encore moins sur ce qu'il sera véritablement capable de réaliser. Le robot Optimus, du nom du chef des Autobots de la franchise Transformers, pourrait être produit à des milliers d'exemplaires et commencer sa carrière sur les sites de production de Tesla, déjà en partie automatisés.

A plus long terme, ce type de robot d'aspect humain, ou androïde, pourra participer aux tâches ménagères et accompagner les personnes âgées en tant que robot de service, voire devenir un compagnon robotique ou même un partenaire sexuel.

Reuters indique que les offres d'emploi et les nombreuses réunions en interne à propos du robot humanoïde créent une certaine excitation mais suscitent également de la crainte ou du scepticisme.

Esbrouffe ou véritable avancée dans le domaine de la robotique ?

En ces temps où le marché du travail est bousculé par l'essor de la robotisation des tâches d'abord puis de l'intelligence artificielle désormais, touchant jusqu'aux métiers et pratiques qui semblaient totalement réservés aux humains, l'émergence de ce type d'automate, qui combine robotique avancée et IA, pourrait un peu plus menacer les emplois.

Mais la technique permet-elle déjà d'atteindre les ambitions affichées par Tesla et son emblématique patron Elon Musk ? Certains experts en doutent. On a pu voir des automates à visage humain ou des robots toutous destinés à divertir et remplir quelques tâches domestiques mais les expériences ont tendance à tourner court.

Astro, le robot d'Amazon qui vous veut du bien

Même Amazon a tenté de proposer un robot domestique Astro mais a vu aussitôt se lever une certaine hostilité vis à vis des données personnelles et de l'abandon du respect de la vie privée nécessaires à son fonctionnement. Cela ne l'a pas empêché de racheter iRobot, spécialiste des robots aspirateurs.

Pour impressionner, Tesla va donc devoir imaginer une démonstration innovante. Faire marcher ou danser le robot a déjà été fait de nombreuses fois et ne fascine plus guère le public.

Un indice a peut-être été donné avec l'un des teasers de l'événement dans lequel des mains robotiques dessinent un coeur. Indice de flexibilité et d'une capacité d'adaptation ou simple clin d'oeil appuyé aux robots humanoïdes ?

La firme a-t-elle réussi à dépasser certains obstacles classiques de la robotique comme la réponse à des situations imprévues, l'adaptation et l'amélioration à des types de tâches ou encore une capacité de fonctionnement et de maintenance qui permettraient un déploiement à grande échelle ? Il faudra attendre encore quelques jours pour le savoir.