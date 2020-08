Le cours en Bourse de Tesla atteint un nouveau record à 2000 dollars

Le cours de Tesla poursuit sa folle croissance en Bourse et a passé le cap des 2000 dollars avant une prochaine dilution des actions.

Encore valorisé à 200 milliards de dollars début juillet, le constructeur Tesla a connu tout au long de l'été une forte hausse de son cours en Bourse qui lui permet désormais d'atteindre les 370 milliards de dollars de capitalisation boursière en cette presque fin de mois d'août.

Le cours en Bourse au NASDAQ a poursuivi sa progression et a atteint pour la première fois une valeur de 2000 dollars, alors qu'il étiat encore sous la barre des 1700 dollars en début de semaine.

Il semble être toujours porté par les espoirs de l'essor du marché des véhicules électriques et l'avance technique et logistique de Tesla par rapport à la concurrence, tandis que les différents projets (pickup Cybertruck, poids lourd Tesla Semi, Gigafactory 4 à Berlin...et même conduite autonome intégrale) sont sur les rails et ne rencontrent pas d'obstacles majeurs.

L'entreprise génère désormais de légers bénéfices qui la mettent à l'équilibre financier et pourraient conduire à son entrée dans l'indice S&P500, ce qui en retour alimenterait encore plus la progression de la valeur de l'action.

Tesla a aussi annoncé une dilution de la valeur du cours par un split de 5:1 qui va consolider la tendance et attirer de nouveaux investisseurs.