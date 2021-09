Tesla Cybertruck : le lancement de la production recule encore à fin 2022

Le puissant pickup électrique au design atypique de la firme Tesla va encore se faire désirer un certain temps. Le lancement du Cybertruck était initialement prévu pour fin 2021 lors de sa première présentation en 2019 mais il est apparu ensuite que la production ne pourrait pas démarrer avant 2022.

Le constructeur, par la voix de son CEO Elon Musk, avait évoqué des défis techniques à résoudre pour construire son énorme châssis, obligeant à imaginer de nouveaux procédés de fabrication.

Il y a par ailleurs d'autres projets en cours et des impératifs de production qui ont besoin d'être menés à terme avant de lancer le Cybertruck. Dans ces conditions, Tesla n'envisage plus de commencer à produire son véhicule avant la fin 2022, repoussant les premières livraisons vraisemblablement à 2023.

Le constructeur indique vouloir d'abord lancer la production de la Model Y dans son usine Giga Texas, avant de démarrer celle du Cybertruck, dont le design vient seulement d'être finalisé.

Le site Electrek note qu'un timing à fin 2021 avait été maintenu lors de la présentation des résultats financiers du deuxème trimestre 2021 en août mais il apparaît désormais qu'il ne pourra être tenu.

Tesla a très nettement augmenté ses cadences de production de véhicules électriques ces derniers trimestres (principalement les Model 3 et Y) et est donc très occupée à maintenir son avance sur le marché alors que la concurrence est désormais organisé et commence à lancer ses premiers modèles électriques grand public.