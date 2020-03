Cybertruck : vers une usine de production au Texas ?

Pour son énorme pickup électrique Cybertruck, Elon Musk veut un site de production aux Etats-Unis. L'hypothèse d'une usine au Texas repart de plus belle.

Le puissant Cybertruck, premier pickup tout électrique de la marque Tesla, sera construit aux Etats-Unis, a indiqué son CEO Elon Musk. Si le site d'assemblage de Fremont était une piste, l'homme d'affaires cherche plutôt un nouveau site pour installer une "Cybertruck Gigafactory".

De quoi relancer la rumeur d'une installation au Texas apparue en février dernier à la faveur d'un tweet d'Elon Musk posant une simple question : "Giga Texas ?", ce qui avait alimenté les spéculations sur la création d'une Gigafactory 5 (après la 3 à Shanghai et la future 4 en Europe) sur le sol américain.

Le constructeur dispose de centres de R&D à Austin et la région attire des talents souhaitant se démarquer de la Silicon Valley californienne, ce qui en fait donc un territoire intéressant...malgré une législation locale hostile à la vente de ses véhicules.

Electrek note que bâtir une usine au coeur de l'Amérique (pas forcément au Texas) aiderait sans doute à promovoir un pickup électrique "made in America" dans des Etats où la pénétration de ses véhicules est moindre que sur la Côte Ouest.

Avec ses plus de 500 000 réservations, et même en comptant de nombreux désistements, il resterait un joli marché à conquérir avec un véhicule polyvalent, puissant et au design hors norme.

Selon d'autres sources, c'est en fait du côté de Nashville, au Tennessee, que Tesla pourrait bâtir sa Cybertruck Gigafactory. Elle ferait du moins partie de la liste resserrée des sites envisagés.