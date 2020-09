Tesla : la Gigafactory du Texas prendra forme dès mai 2021

Après la Gigafactory 1 de Reno, au Nevada, le constructeur de véhicules électriques Tesla prépare la construction d'un nouveau site du côté d'Austin, au Texas. Elon Musk a régulièrement vanté les mérites de ce secteur vu comme une alternative rafraîchissante et de plus en plus intéressante à la Silicon Valley californienne.

Il a même menacé d'y déplacer son siège social lorsqu'il a fallu se plier aux exigences des autorités californiennes en matière de fermeture temporaire des sites pour cause de coronavirus.

Les travaux de terrassement de la Gigafactory Texas ont débuté et un document de présentation du projet soumis aux autorités texanes suggère que le site pourrait commencer à démarrer dès le mois de mai 2021.

Il n'est question ici que d'une première phase et non du démarrage complet de l'usine mais Tesla a tendance à modulariser ses sites de production et à les lancer en plusieurs phases, assurant un certain niveau opérationnel en peu de temps.

Si plusieurs véhicules électriques de la marque pourraient y être au moins en partie produits, la Gigafactory Texas est surtout vue comme le point de départ pour la production du pickup électrique Tesla Cybertruck présenté fin 2019 et que la firme prévoit de commencer à livrer l'an prochain.

Le site texan devrait aussi lancer la production de masse du poids lourd électrique Tesla Semi qui constitue un volet stratégique dans l'essor des motorisations électriques au-delà du secteur grand public.