Tesla Semi : la production en volume du poids lourd électrique se précise

Tout en préparant la production de la Model Y, derrière-née de sa gamme de véhicules électriques, le constructeur Tesla se prépare à passer à la vitesse supérieure sur un autre projet stratégique, celui de son poids lourd électrique Tesla Semi.

Profitant de la puissance instantanée de la motorisation électrique et du couple puissant qu'elle génère, et promettant une autonomie qui se rapprochera des véhicules à moteur thermique là où les premiers camions électriques du marché restent limités, le Tesla Semi permettra au constructeur automobile de faire une incursion sur le secteur du fret et de se porter à l'avant-garde de son évolution, qui passera aussi par de la conduite semi-autonome (avec les convois sur les grands axes ou platooning) puis autonome.

Si Tesla a reporté les premières livraisons à 2021, son dirigeant Elon Musk a adressé un message à ses salariés qui annonce que le temps est venu pour lancer la production en volume du Tesla Semi.

Il indique que le poids lourd a fait l'objet d'une production limitée jusqu'à présent, ce qui a permis de faire un certain nombre de corrections, mais qu'il est maintenant possible de passer à une production de masse.

Train roulant et batteries seront produits sur la Gigafactory 1 de Reno, au Nevada, tandis que les autres éléments viendront d'autres sites, indique-t-il. Un nouveau bâtiment sur le site lui est consacré. Malgré tout, aucun calendrier précis n'est encore donné pour la production proprement dite.