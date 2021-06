Tesla Model S Plaid : la console de bord assez puissante pour faire tourner Cyberpunk 2077

La Tesla Model S Plaid est la nouvelle évolution du véhicule électrique haut de gamme dont les raffinements permettront à terme d'atteindre 200 mph (322 km/h) en vitesse de pointe et une accélération ébouriffante de 1,99 seconde au 0-60 mph, sans sacrifier l'autonomie (390 miles en cycle EPA, soit (plus de 620 km).

Le véhicule profite également d'une console de bord 17 pouces plus puissante et dont on sait qu'elle embarque un GPU AMD Navi 23 / RDNA 2 et dont Elon Musk indique déjà qu'elle est "plus puissante qu'une PS5" et capable de faire tourner un jeu comme Cyberpunk 2077 en 60 fps.

Le constructeur met en avant le fait qu'elle offre un niveau de performance de 10 TFLOPS et qu'il sera possible pour les passagers de jouer aux derniers jeux du moment avec une manette sans fil.

Manette Tesla pour le système de bord (source : Reddit / spkl)

Tesla a d'ailleurs présenté durant son événement de présentation de la Model S Plaid une manette de jeu sous sa marque, que l'on peut voir sur certaines photos diffusés par des utilisateurs de Reddit présents durant la présentation.

Fournir un système d'infotainment assez puissant pour faire tourner les derniers jeux peut sembler farfelu à première vue mais une réponse est déjà toute trouvée : quand le véhicule pilotera seul et sans intervention en mode Full Self Driving (FSD), ce divertissement sera bienvenu...