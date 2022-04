Tesla : Elon Musk promet un robotaxi électrique autonome sans volant ni pédales

Le constructeur de véhicules électriques Tesla démarre l'année avec de très bon résultats financiers trimestriels qui font oublier les frasques de son CEO Elon Musk autour de l'acquisition de Twitter et redonnent confiance aux investisseurs.

Durant sa présentation, le milliardaire a de nouveau évoqué la conception d'un taxi électrique et autonome après une première annonce il y a un mois lors de l'événement Cyber Rodeo.

Le projet de transport électrique autonome pour The Boring Company

Il avait alors indiqué que le véhicule aurait droit à un design futuriste, ce qui, au vu du style du Cybertruck, ne doit sans doute pas être pris pour une boutade, mais il n'en avait rien dit de plus.

Lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre, Elon Musk a de nouveau donné quelques indications, parmi d'autres projets en cours, en affirmant que le véhicule est conçu pour un fonctionnement électrique et autonome, sans volant ni pédales pour le diriger.

Il s'est également attaché à affirmé que ce robotaxi aura le plus faible coût au mile ou au kilomètre parmi les moyens de transport publics, jusqu'à aller plus bas qu'un ticket de bus. Le projet devrait être officialisé en 2023 et produit à partir de 2024.