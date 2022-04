Tesla Cybertruck : Elon Musk confirme de nouveau un lancement en 2023

Le premier pickup électrique de marque Tesla, avec son style très original, a été dévoilé en 2019 et devait être lancé en 2021 mais le calendrier était sans doute trop optimiste et s'est compliqué avec la pandémie et la pénurie de composants électroniques.

C'est désormais en 2023 que Tesla va commercialiser le Cybertruck, a de nouveau indiqué son CEO Elon Musk, en présentant ses excuses pour le retard. Le véhicule sera produit dans la récente usine Giga Texas qui aura le plus fort volume de production pour un site aux Etats-Unis.

Il arrivera toutefois sur le marché après plusieurs pickups électriques déjà annoncés, en cours de production, voire déjà disponibles comme le Hummer EV qui rencontre un certain succès.

Le milliardaire a indiqué que l'année en cours est consacrée à la montée des capacités de production de ses Gigafactories tandis que l'année prochaine verra l'arrivée de nouveaux produits.

Tesla doit également proposer son poids lourd électrique Tesla Semi l'an prochain et mettre en production la version 1 du Tesla Bot Optimus qui remplacera les humains pour les tâches ingrates.

D'autres nouveautés émergeront sans doute, Elon Musk ayant évoqué le développement d'un robotaxi "au style futuriste", tandis qu'on attend toujours du Tesla Roadster aux performances époustouflantes.

Enfin, Tesla prévoit d'élargir la beta de sa technologie de conduite autonome FSD (Full Self Driving) en Amérique du Nord plus tard dans l'année.