Tesla : pas de Cybertruck avant 2023, pas de véhicule électrique à 25 000 dollars

Tout en capitalisant sur les excellents résultats de livraisons de 2021, le patron de Tesla a dû annoncer quelques ajustements dans sa stratégie. Confirmant une information de Reuters de mi-janvier, Elon Musk a indiqué que le pickup électrique Cybertruck ne serait pas mis en production avant 2023.

L'homme d'affaires avait déjà reporté cette date à fin 2022 et ce nouveau décalage ne surprendra pas vraiment mais il laisse le champ libre à la concurrence et notamment à celle de Ford et son F-150 Lightning, déclinaison électrique de son pickup numéro un du marché US qui doit être lancé au printemps 2022 à un tarif assez agressif.

On notera également que GMC a commencé à livrer le Hummer EV, version tout électrique de son énorme véhicule. Le segment prisé des pickup va donc rapidement se remplir et Tesla ne sera pas du premier wagon.

Dans le même temps, Elon Musk a souligné que le constructeur ne travaillait pas actuellement sur un nouveau modèle de voiture électrique Tesla qui débuterait à 25 000 dollars.

Concept Tesla

C'est une rumeur régulière et une possibilité déjà évoquée par le milliardaire qui interviendra peut-être plus tard mais pas en 2022 où Tesla ne prévoit pas de lancer de nouveau modèle. Dans la situation actuelle de pénurie de composants, il s'agit de privilégier les livraisons des véhicules produits et commandés.

Ce véhicule à bas coût est pourtant vu comme celui permettant de générer encore plus de volume, comme les Tesla Model 3 et Y ont permis de gonfler la production, au point de réprésenter plus de 95% du volume de véhicules produits.

Interrogé sur ce point par les analystes, Elon Musk a affirmé que l'option FSD (Full Self Driving) de conduite autonome suffira à attirer les acheteurs en masse vers les véhicules existants sans avoir besoin d'introduire un nouveau modèle.