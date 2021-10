Tesla déplace son siège social de la Californie vers le Texas

Longtemps installé en Californie, le constructeur de véhicules électriques Tesla déplace son siège social au Texas. Son CEO Elon Musk avait déjà évoqué cette possibilité, notamment lorsqu'il avait dû maintenir ses sites fermés lors des phases de confinement liées à la crise sanitaire.

L'homme d'affaires a par ailleurs plusieurs fois vanté les mérites de la région d'Austin, considéré comme une nouvelle Silicon Valley moins problématique que celle de Californie (l'immobilier y a flambé) et tout aussi dynamique.

La firme y a implanté un centre de design et une usine de production Giga Texas (en cours de construction)...alors même que l'Etat fédéral n'a pas autorisé la vente directe des ses véhicules électriques sur son territoire.

Le milliardaire indique déjà que les sites d'assemblage et de production présents en Californie ne seront pas impactés et verront même leurs moyens accrus à court terme.

Tesla a fortement accéléré sa capacité à produire et livrer ses voitures électriques en battant chaque trimestre un record dans les deux activités depuis le début de l'année, profitant de l'engouement pour ce type de motorisation et de la demande pour ses Tesla Model 3 et Y proposés à des tarifs plus abordables.