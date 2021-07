Tesla : la voiture électrique à 25 000 dollars, c'est pour 2023

L'un des freins à l'adoption massive des véhicules électriques reste leur prix, gonflé par celui des packs batterie. Le constructeur Tesla, après avoir proposé des Model S et X à plus de 90 000 dollars, a commencé à descendre en gamme avec les Model 3 et Y plus abordables mais restant tout de même sur un segment de 40 000 à 60 000 dollars.

La tentative de proposer une Model 3 à un prix plancher de 35 000 dollars ne s'est pas concrétisée même si le véhicule a été un temps au catalogue du constructeur. Pour autant, Elon Musk, son CEO, anticipe la capacité de l'entreprise à proposer un véhicule électrique à 25 000 dollars / euros d'ici quelques années.

L'échéance officielle reste 2023 et Tesla serait bien décidée à proposer un tel véhicule électrique moins onéreux pour continuer d'étendre son emprise sur le marché alors que la concurrence s'organise et commence à lancer ses propres gammes conçues dès le départ en motorisation électrique.

Concept d'un nouveau modèle compact Tesla

Selon la publication britannique Autocar, pour tenir des prix bas, il n'y aura pas de secret : il faudra utiliser des packs batterie plus efficients et légers. Tesla a déjà dévoilé une nouvelle génération de cellules pour batteries électriques plus compactes et offrant une plus grande densité énergétique tout en ayant un coût de production moins élevé, du moins si la firme parvient à les produire en grands volumes.

La publication suggère que ce véhicule pourrait se dénommer Model 2 et assurer une autonomie de 400 km, pour rester dans les standards de la marque, avec éventuellement une production dans la Gigafactory de Berlin.

Si la firme doit se montrer agressive en terme de calendrier pour ne pas laisser d'autres marques profiter du créneau, elle doit déjà gérer de multiples projets, entre montée de ses capacités de production, mise en production du pickup Cybertruck et lancement des poids lourds électriques Tesla Semi.